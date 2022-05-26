В Україну приїхала прем'єр-міністр Фінляндії. Побачене в Ірпені її шокувало (фото)

В Україну прибула з візитом прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Вона відвідала зруйновані окупантами міста і переконалася в звірствах росіян. Про це повідомляє Ірпінська міська рада.
Секретар Ірпінської міської ради Анжела Макєєва показала главі фінського уряду наслідки "російського світу", що залишилися після окупантів.
За її словами, під час візиту було обговорено питання допомоги у відновленні міста, адже Ірпінь зруйновано після вторгнення РФ більш ніж на 70%.
"Дякую за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за введення жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу", – зазначила Макєєва.
Також Санна Марін відвідала зруйновану російськими загарбниками Бучу у Київській області.
Закордонна делегація побувала у трагічних місцях. Зокрема, там, де терористи чинили геноцид проти українців
Що було Ірпені
- Ірпінь був окупований росіянами з перших днів повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну За час окупації, яка тривала майже місяць, російська армія пошкодила 71% будівель міста, зокрема, навчальні та медичні заклади.
- Повністю звільнити Ірпінь майже після двох тижнів запеклих боїв вдалося військовим.
- Влада міста повідомила, що з 30 березня в Ірпені почали шукати зниклих в результаті війни людей і розчищати місто від завалів. Крім того, почали евакуювати поранених та ховати померлих.
- Раніше ми розповідали, за скільки власники квартир в Ірпені готові продати свою нерухомість під час війни та коли буде відремонтовано залізничний міст із Ірпеня до Києва.
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