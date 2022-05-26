В Україну приїхала прем'єр-міністр Фінляндії. Побачене в Ірпені її шокувало (фото)

Санна Марін відвідала звільнені від російських окупантів Ірпінь та Бучу

Санна Марін приїхала до Київської області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україну прибула з візитом прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Вона відвідала зруйновані окупантами міста і переконалася в звірствах росіян. Про це повідомляє Ірпінська міська рада.

Секретар Ірпінської міської ради Анжела Макєєва показала главі фінського уряду наслідки "російського світу", що залишилися після окупантів.

Реклама

За її словами, під час візиту було обговорено питання допомоги у відновленні міста, адже Ірпінь зруйновано після вторгнення РФ більш ніж на 70%.

Реклама

"Дякую за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за введення жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу", – зазначила Макєєва.

Також Санна Марін відвідала зруйновану російськими загарбниками Бучу у Київській області.

Реклама

Закордонна делегація побувала у трагічних місцях. Зокрема, там, де терористи чинили геноцид проти українців

Що було Ірпені