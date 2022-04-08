У ЗСУ підрахували втрати окупантів на 8 квітня

Українські бійці продовжують відбивати атаки супротивника та знищують ворожу військову техніку – у Генштабі розповіли, скільки вже втратила РФ

ЗСУ знищили техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 19 000 осіб;

танків – 700;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 333;

РСЗВ – 108;

засобів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1361;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

РФ вперше визнала великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення до України тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.