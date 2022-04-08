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У ЗСУ підрахували втрати окупантів на 8 квітня

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8 квітня, 10:51
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Українські бійці продовжують відбивати атаки супротивника та знищують ворожу військову техніку – у Генштабі розповіли, скільки вже втратила РФ
ЗСУ знищили техніку РФ
ЗСУ знищили техніку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 19 000 осіб;
  • танків – 700;
  • бойових броньованих машин – 1891;
  • артилерійських систем – 333;
  • РСЗВ – 108;
  • засобів ППО – 55;
  • літаків – 150;
  • вертольотів – 135;
  • автомобільної техніки – 1361;
  • кораблів/катерів – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
  • спеціальної техніки – 25;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

РФ вперше визнала великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення до України тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
Транспорт
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Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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