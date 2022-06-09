У Запорізькій області розпочалися сутички між колаборантами – голова ОВА

Також ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію

Олександр Старух розповів про обстановку у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області відбувається ротація російських військ. У регіоні величезні економічні збитки через повністю зірваний курортний сезон. Крім того, між колаборантами розпочалися суперечки.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Еспресо".

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"З початку тижня на тимчасово окупованих територіях було помічено різке зменшення кількості окупаційних військ. Виявилося, що ворожі сили з кінця минулого тижня проводять ротацію. Замість тих, хто вчиняв безчинства на окупованих територіях, на територію зайшли свіжі сили, переважно вихідці з "ДНР", – повідомив він.

За словами Старуха, нині колаборанти почали конфліктувати між собою.

"Випадки колаборації лише поодинокі, а ті, хто вирішив допомагати ворогу, вже почали про це шкодувати, їх всіх очікує суд після перемоги України. Через жагу наживи та влади, серед колаборантів почалися сутички. Про це свідчить поява випадків з підривами та вибухами на окупованих територіях. Зрадники бояться за своє життя та тепер мріють втекти з нашої області у Крим", – наголосив голова Запорізької ОВА.

Крім того, окупанти зірвали курортний сезон у регіоні. Це спричинило великі економічні проблеми у захоплених районах.

"Курортний сезон провалений. Це велика проблема, адже мешканці Бердянська, Приморська, Кирилівки жили з курортного сезону. Туди приїздили мільйони людей на відпочинок. Зараз, під час війни, ніякого курортного сезону не буде. Його відсутність ускладнить економічну ситуацію на цих територіях", – додав Старух.

Окупанти стягують танки у Запорізьку область

У Запорізькій області в населеному пункті Василівка російські окупанти розгорнули до 30 танків Т-62. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони, полковник Олександр Мотузяник.

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"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", — сказав Мотузяник.

Раніше ми розповідали, що найближчим часом окупанти намагатимуться повторно наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Такого висновку дійшов голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Крім того, у Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових з окупованого грузинського регіону Південної Осетії.