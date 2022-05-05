Венедіктова радить не дуже радіти арешту Шарія

Генеральна прокурорка повідомила, чим може скористатися проросійський блогер

Ірина Венедіктова зазначила, що Шарій може скористатися правом відмовитись від спрощеної процедури видачі в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс генерального прокурора сьогодні, 5 травня, підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу проросійського блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомила в Facebook генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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Тактики захисту

"Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів", – написала Венедіктова.

За її словами, ніхто не повинен мати жодних сумнівів у тому, що Шарій "із великою ймовірністю" скористається правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій за допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі спробує переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", – сказала вона.

Водночас Ірина Венедіктова заявила, що персональне ставлення Офісу генпрокурора до Анатолія Шарія "рішуче професійне":

"Прокурори вважають, що ця людина порушила закон і має бути покарана. Цей, зокрема, підозрюваний нічим не відрізняється від багатьох інших. Понесе покарання чи ні – вирішить тільки суд, якому ми віримо і де будемо відстоювати свою правду".

Також вона пояснила динаміку розгляду запиту на екстрадицію. Так, після затримання на території іншої держави суд, який ухвалюватиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи наказати залишатися під домашнім арештом.

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"Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде перебувати в екстрадиційній процедурі до моменту розгляду по суті. Водночас міра запобіжного заходу – це компетенція іспанського суду. Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", – сказала генеральна прокурорка.

Затримання Шарія

Сьогодні, 5 травня, у Службі безпеки України повідомили, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія 4 травня. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, Анатолія Шарія збираються екстрадувати до України протягом найближчих кількох тижнів. Про це "Сьогодні" повідомили джерела у силових структурах.

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