Верещук: На 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів – список

На 10 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів – з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (власним транспортом).
Запорізька область:
Евакуація проходитиме власним транспортом та автобусами.
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- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5
- Енергодар – Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- с. Гірське – Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Відновлено рух поїздів зі Слов'янська та Краматорська
Відновлено рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу в районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.