Верещук: на "Азовсталі" перебувають сотні поранених військових

Серед українських захисників є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати

Верещук про ситуацію на "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранені.

Про це Верещук розповіла в інтервʼю AFP, повідомляє Washington Post.

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"Більш ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще перебувають на оточеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", – заявила Верещук.

Захисники залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу. Серед військових єважкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати.

Окупанти обстріляли "Азовсталь"

Окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі. Військові РФ здійснили 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Про це повідомили у Telegram-каналі АЗОВ-Маріуполь.

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"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 34 літаковильоти, зокрема 8 вильотів стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа корабельна та ствольна артилерія, РСЗВ, УР-77, танки та інше", – йдеться у повідомленні.

Противник не припиняє спроб захопити "Азовсталь" та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти.

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