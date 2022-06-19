Верховна Рада заборонила в Україні російську музику та книжки: подробиці

Народні депутати підтримали відповідні рішення переважною більшістю голосів

Депутати підтримали заборону книг із Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 19 червня заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

Відповідний законопроєкт №7273-д підтримали 303 народних депутати.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

За законопроєкт №7459 проголосували 306 нардепів.

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Що передбачає заборона російських книг

Законопроєкт №7459 включає заборону на імпорт книг з Росії та Білорусі в Україну. Крім того, запроваджуються обмеження на друк творів авторства громадян РФ (сучасних, а не російських класиків). Також не можна видавати переклади іноземних книг російською мовою.

"Мета цього документа – перекрити вплив "русского міра" на українське книговидання та книгорозповсюдження як ззовні, так і всередині країни", – пояснили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики. Також депутати перерахували основні пропозиції, що містяться у документі:

заборона імпорту книжок із Росії та Білорусі; Реклама

припинення продажу раніше завезених книжок із Росії та Білорусі;

заборона на друк та ввезення творів авторства громадян РФ. "Йдеться саме про громадян РФ, а не про "мертвих росіян" на зразок Пушкіна з Достоєвським", – уточнили в комітеті;

поява норми про те, що книжки в Україні можуть видаватися лише українською мовою, а також мовами ЄС та корінних народів України;

російською мовою (та інших мовами не ЄС) можуть видаватися лише оригінали творів, але не їхні переклади.

"Ця норма (про переклади книжок. – Ред.) заблокує плани "русского міра" захопити наш книжковий ринок зсередини. Світова література, включно з популярними книжковими новинками, промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу", – пояснив народний депутат України Володимир В'ятрович.