Верховна Рада заборонила в Україні російську музику та книжки: подробиці

Верховна Рада 19 червня заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.
Відповідний законопроєкт №7273-д підтримали 303 народних депутати.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.
За законопроєкт №7459 проголосували 306 нардепів.
Що передбачає заборона російських книг
Законопроєкт №7459 включає заборону на імпорт книг з Росії та Білорусі в Україну. Крім того, запроваджуються обмеження на друк творів авторства громадян РФ (сучасних, а не російських класиків). Також не можна видавати переклади іноземних книг російською мовою.
"Мета цього документа – перекрити вплив "русского міра" на українське книговидання та книгорозповсюдження як ззовні, так і всередині країни", – пояснили у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики. Також депутати перерахували основні пропозиції, що містяться у документі:
заборона імпорту книжок із Росії та Білорусі;
припинення продажу раніше завезених книжок із Росії та Білорусі;
заборона на друк та ввезення творів авторства громадян РФ. "Йдеться саме про громадян РФ, а не про "мертвих росіян" на зразок Пушкіна з Достоєвським", – уточнили в комітеті;
поява норми про те, що книжки в Україні можуть видаватися лише українською мовою, а також мовами ЄС та корінних народів України;
російською мовою (та інших мовами не ЄС) можуть видаватися лише оригінали творів, але не їхні переклади.
"Ця норма (про переклади книжок. – Ред.) заблокує плани "русского міра" захопити наш книжковий ринок зсередини. Світова література, включно з популярними книжковими новинками, промовлятиме до наших читачів українською мовою або мовами оригіналу", – пояснив народний депутат України Володимир В'ятрович.