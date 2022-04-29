Вертоліт РФ обстріляв некерованими ракетами Сумщину (відео)

Вертоліт російських окупантів обстріляв територію Сумщини некерованими ракетами.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Що сталося
"Ворог не полишає в спокої нашу область. Російський вертоліт обстріляв територію Сумщини некерованими ракетами. Це сталося близько 12:20 у Хотінській селищній ОТГ", – написав він.
За словами Дмитра Живицького, прикордонники почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.
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"Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України. Постраждалих немає", – сказав він.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Сумську область вранці 29 квітня з мінометів. Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з території РФ.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."