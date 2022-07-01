Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстріл Одещини 🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Візовий режим з Росією запрацював: що варто знати

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 липня, 11:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З'явилося роз'яснення, як тепер росіяни отримуватимуть візи і що їм потрібно для в'їзду в Україну
Україна запровадила візи з Росією
Україна запровадила візи з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 липня набув чинності візовий режим з Росією. Отримання візи для росіян не є гарантією того, що кожен охочий потрапити на територію України зможе це зробити.

Пресслужба Верховної Ради розмістила у Facebook інфографіку з відповідями на головні питання щодо безвізу.

Реклама

- Як тепер росіяни отримуватимуть візу?

Громадяни РФ можуть звертатися до візових центрів VFS Global. Вони розташовані у 8 містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону й Самарі.

Реклама

- В Україну зможе в'їхати будь-який росіянин?

- Ні, видача віз чітко контролюватиметься. Візи не зможуть отримати росіяни у санкційних списках та переліках людей, які загрожують національній безпеці України. Це, зокрема, певні російські актори, співаки і культурні діячі.

Реклама

- Які документи тепер потрібні?

Закордонний паспорт, а ще запрошення і ксерокопія паспортних даних сторони, яка приймає. Тобто будь-який росіянин не зможе приїхати в Україну просто так, без запрошення.

- Чи потрібна віза громадянам РФ, які в'їхали в Україну до 1 липня?

Ні, вони мають бути зареєстровані за місцем проживання і можуть перебувати у нашій країні до 90 днів.

- Скільки грошей потрібно мати на рахунку?

Кожен росіянин повинен мати з собою суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць. Це 52 тисячі гривень.

- Віза є на руках. Чи означає це, що росіянина точно пустять на територію України?

Ні, не означає. Віза не є гарантією перетину кордону. Українські прикордонники можуть відмовити у в'їзді.

Візи для росіян

Розмови про запровадження візового режиму для громадян Росії виникли одразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році з такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також запровадити візовий режим з Росією у різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 червня повідомив про скасування безвізового режиму з Росією з 1 липня.

"Для протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим", – написав глава уряду.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 1 липня
1
Особовий склад 35750
Особовий склад
2
Танки 1577
Танки
3
ББМ 3736
ББМ
4
Артилерія 796
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 186
Гелікоптери
9
БПЛА 645
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2610
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

Історія героя
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з цінами на овочі?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.4

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.3/35.8
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19579.54

Binance Coin (BNB)

222.84

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.52

Theta (THETA)

1.18

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто після перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Вова Дантес, 28.06 — 34 роки
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Артем Пивоваров, 28.06 — 31 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Ілон Маск, 28.06 — 51 рік
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Памела Андерсон, 01.07 — 55 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
Ліндсі Лохан, 02.07 — 36 років
1 /2

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти