Депутати від ОПЗЖ більше не можуть ухвалювати рішення у Маріуполі

У міськраді зазначили, що діяльність партій призупинено на час воєнного стану в Україні

У Маріуполі ОПЗЖ більше не представлятиме інтереси влади / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада на позачерговій сесії місцевої ради призупинила повноваження депутатів ОПЗЖ та партії "Шарія" на період воєнного стану. Сесія відбулася у форматі онлайн.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у своєму каналі. Telegram.

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"У зв'язку з набуттям чинності указу президента України від 19 березня 2022 р. №153/2022 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 р. "Про зупинення діяльності окремих політичних партій", керуючись ст. ст. 26, 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила призупинити на період дії воєнного стану будь-яку діяльність депутатів Маріупольської міської ради VIII скликання, які є членами політичних партій "Опозиційна платформа за життя" та "Партія Шарія" – зазначено у рішенні.

РНБО призупинила діяльність низки партій

20 березня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

Верховна Рада ще вивчає рішення Ради національної безпеки щодо припинення діяльності партій, які мають зв'язки з Росією.

15 березня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа написав заяву про складання депутатського мандату. І ще депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про свій вихід із депутатської фракції ОПЗЖ.

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24 березня на позачерговому засіданні парламенту п'ять народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" вийшли із фракції.