Військові злочини Росії не матимуть терміну давності: головні заяви влади за 6 травня

Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням її громадян

"Книга катів українського народу" постійно оновлюється. Ніхто не втече від відповіді. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 72-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" та хочуть провести у Маріуполі "Парад полонених". Тим часом ЗСУ відновили контроль над кількома населеними пунктами на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 6 травня.

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Президент України підбив підсумки 71-ої доби війни проти Росії

У ніч проти 6 травня президент України Володимир Зеленський звернувся не лише до українців, а й до громадянам Великобританії . Він розповів, що 3 травня, коли прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон виступав у Верховній Раді, російська армія завдала Україною 15 ракетних ударів.

"І це можна назвати певним "російським компліментом" твоєї блискучої мови та нашій плідній міждержавній співпраці. Тому що вчора (4 травня, – ред.) таких ударів було лише сім", – сказав Зеленський.

Президент констатував, що Росію дратує близькість України та Великобританії, а це точно означає, що ми справді потужно захищаємо свободу в Європі, вважає український лідер.

"Загалом, за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 року ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнація нашої інфраструктури", – наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо взяти лише медичну інфраструктуру, то сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

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"Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай утруднений або відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції. Це навіть просто брак антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації" , – сказав Зеленський.

З Маріуполя евакуювали 500 людей

Українська влада провела черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та "Азовсталі". Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі .

"Можу сказати, що нам вдалося вивезти близько 500 цивільних. Україна продовжить робити все, щоб урятувати всіх мирних жителів та військових. Дякуємо за допомогу ООН" , – написав Єрмак, додавши, що евакуація продовжується.

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"Парад полонених" у Маріуполі буде глузуванням Росії над Женевською конвенцією

9 травня російські окупанти планують провести у Маріуполі "парад полонених". Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"24 серпня 2014 року в Донецьку відбувся "парад полонених". Тоді 50 бійців ЗСУ провели вулицями міста, закидаючи сміттям. Через 8 років Кремль вирішив повторити "спектакль" 9 травня у Маріуполі. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних " , – написав Подоляк.

Радник голови Офісу Зеленського зазначив, що такий "парад" буде демонстративним глузуванням з боку Росії над Женевською конвенцією.

"Україна фіксує кожного, хто займається приниженням та катуванням наших полонених. Зараз "Книга катів" оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватися. Ці злочини без терміну давності", – заявив Подоляк.

Посол України у ФРН назвав Шольца "ображеною ковбасою" та відмовився вибачатися

Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився вибачатися за те, що назвав німецького канцлера Олафа Шольца "ображеною ковбасою". Про це повідомляє Spiegel.

"Справа не в тому, щоб вибачитися, а в тому, щоб робити правильну політику в наші дні" , – заявив Мельник.

Нагадаємо, останніми тижнями у відносинах Києва та Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті президенту Франку-Вальтеру Штайнмайєру – українська сторона відмовилася його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши федерального канцлера. Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, і натякнув, що чекає від України кроків назустріч для вирішення цієї ситуації.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва, зазначивши, що той "прикидається скривдженою ковбасою" (німецький фразеологізм, який означає "прикидатися невинно скривдженим". – Ред.).

Андрій Мельник: ""Справа не в тому, щоб вибачитися, а в тому, щоб робити правильну політику". Фото: "Радіо Свобода"

Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь" та відновили штурм

У Маріуполі росіяни продовжують блокувати підрозділи Сил оборони у районі "Азовсталі", а в окремих районах вони відновили штурм за підтримки авіації, щоб взяти під контроль завод. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 травня.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському, Сєверодонецькому, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому та Слобожанському напрямках активних дій ворога не було. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова. Ворог продовжує нарощувати системи протиповітряної оборони, матеріально-технічне забезпечення та вогненну поразку. Проводить перегрупування та відновлює боєздатність підрозділів.

"На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує вести активні бойові дії, на Лиманському напрямку – обстрілює українські позиції. На Попаснянському напрямку ворог основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над Попасною та поновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ", – поінформували у Генштабі.

ЗСУ вразили 14 БПЛА "Орлан" та літак. На території Донецької та Луганської областей відбито 11 атак ворога. Знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять одиниць автомобільної техніки супротивника.

Втрати російських окупантів становлять 24 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 24 900 солдатів. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

"24 900 осіб – орієнтовні втрати ворога. Українські війська відновили контроль над кількома населеними пунктами на кордоні Миколаївщини та Херсонщини" , – йдеться у повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що літня жінка допомогла ЗСУ у Київській області. знищити близько 100 одиниць техніки РФ.

Також ми інформували, що в ООН збирають докази військових злочинів РФ в Україні.