Військовий експерт Сергій Грабовський розповів, чого добиваються росіяни на Донбасі

Російські загарбники намагаються забрати в України хоч щось

Сергій Грабовський дав інтерв'ю Олегу Панюті

19 червня в ефірі YouТube-каналу Україна 24 в програмі Пояснює Панюта був військовий експерт Сергій Грабовський. Зокрема він розповів про ситуацію на Донбасі та чого добивають російські окупанти.

Пекельний трикутник на Донбасі

- Жорстоке протистояння у трикутнику Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ми його називаємо "пекельний трикутник". Скажіть, чому саме там?

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- Це протистояння воно виходить з ідеї встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями у межах їх адміністративних кордонів. Виходячи з того цю поставлену задачу російські війська намагаються виконати у будь-який спосіб, але треба розуміти, що попри те, що наступ оголошений починався ще 16-17 квітня, вони не добилися жодного результату. Терміни поступово переносилися. Це було вже і 10 червня, тепер 22 червня. За інерцією і вже не за військовою логікою, а за логікою політичних рішень або вимог вони намагаються здобути хоча б який-небудь результат для того, щоб оголосити, що завдання виконане, і хоча б Луганщина перейшла під контроль Російської Федерації.

Окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ

СБУ перехопила телефонну розмову російського військового, який розповів про те, що багато його товаришів по службі загинули, решта відмовляються воювати.

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"У нас, бл*ть, дох*я, хто відмовився. У бій пішли з усього батальйону тридцять осіб... Кого поранило, хто 200-й, хто 300-й, хто відмовився... Усього тридцять осіб з усього батальйону. Тридцять! Уявляєш?", – розповів окупант.

У СБУ нагадали росіянам, які бажають зберегти життя на війні, про "гарячу" телефонну лінію 2402. Зателефонувавши на неї, можна здатися в полон. Працює цілодобово для українських та російських номерів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумській області. Також ми писали, як окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним.