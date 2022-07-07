Військовий облік для жінок: у Раді сказали, кого він торкнеться

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки прокоментував резонансну законодавчу норму

В Раді пояснили норму законодавства щодо військового обліку для жінок / Фото: Колаж: Сьогодні

За день до скандалу, пов'язаного з забороною виїзду військовозобов'язаних, з'явилася не менш резонансна інформація. Як повідомили деякі ЗМІ, жінки, які мають суміжні з військовими професіями, нібито мають стати на облік до 1 жовтня.

Ситуацію кореспондентові "Сьогодні" прояснив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

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"Взяття жінок на облік має розпочатися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною і перебуває в запасі Збройних сил, Нацгвардії або інших військових формувань. Але це стосується лише жінок тих професій, які визначені в наказі Міноборони від 11 січня 2021 року №313 (у редакції наказу МО від 7.02. 2022 №35), за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, за віком та сімейним станом. Кінцевий термін взяття на облік поки що не визначений", – повідомив Завітневич.

За його словами, важливо не плутати постановку на облік із мобілізацією:

"З 2014 року жодна з жінок не була примусово мобілізована. Наразі жінки можуть вступати до лав ЗСУ виключно за згодою. Наразі потреби у мобілізації жінок немає".

До цього нардеп додав, що інформація про запровадження після 1 жовтня заборони на виїзд не поставлених на облік жінок за кордон не відповідає дійсності.

"Наголошую, що з 1 жовтня має розпочатися процес постановки на облік, жодних обмежень щодо перетину кордону немає і станом на сьогодні такі обмеження не плануються", – резюмував Завітневич.

Мобілізація

Раніше ми писали, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти на війні.

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Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко нещодавно заявляв, що інформація про мобілізацію жінок в Україні – черговий російський фейк, який активно поширюють у соцмережах російські боти. Окупанти намагаються якнайчастіше вкидати різну провокаційну інформацію для поширення паніки серед українців.

Кабінет міністрів України у травні вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.