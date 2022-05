Крадіжка українського зерна РФ: Кулеба виступив із жорсткою заявою

Російські окупанти крадуть українське зерно, вантажать його на свої кораблі, проходять через протоку Босфор і намагаються продати його за кордон.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Зокрема, Дмитро Кулеба закликав всі держави світу "бути пильними" та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій:

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Dont buy the stolen. Dont become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.