Крадіжка українського зерна РФ: Кулеба виступив із жорсткою заявою

Голова МЗС закликав не ставати співучасниками злочинів Росії

Дмитро Кулеба закликав усі держави світу бути пильними. / Фото: UBR.UA, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти крадуть українське зерно, вантажать його на свої кораблі, проходять через протоку Босфор і намагаються продати його за кордон.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Не купуйте крадене"

Зокрема, Дмитро Кулеба закликав всі держави світу "бути пильними" та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій:

"Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі".

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Dont buy the stolen. Dont become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

У портах України заблоковано мільйони тонн зерна

Близько 4 млн тонн зерна заблоковано у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського воєнного вторгнення. Про це заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік.

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Також в організації повідомляли, що різке зростання цін та перебої з постачаннями на тлі російського вторгнення поставили під загрозу продовольчу безпеку в країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонів Азії.

Нагадаємо, компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, на яких росіяни завантажують українське зерно на судна в тимчасово окупованому Севастополі.

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