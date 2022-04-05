Війна, день 41-й. ВСУ збили "Алігатора" та три крилаті ракети, а окупанти готують провокацію в Маріуполі

На Харківщині російські солдати проводять каральні заходи, у військових училищах РФ триває таємна мобілізація

Російські танки "господарюють" у Маріуполі та готують провокацію / Колаж "Сьогодні"

На 41 день оборони України з'явилися нові докази того, що армія Росії продовжує перегрупування з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Сайт "Сегодня" обрав найважливіші події зі зведень за цю добу Генштабу ЗСУ.

Східний напрямок

За даними Генштабу, ворог намагається покращити становище своїх підрозділів на Донецькому напрямку, а також у Таврійському та Південнобузькому оперативних округах.

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Ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, війська міжнародного злочинця Володимира Путіна продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та промисловості авіації. Внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області була пошкоджена цистерна з азотною кислотою.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії продовжує штурмувати місто Маріуполь. Захисники міста-героя попередили, що Кремль готує у Маріуполі провокацію проти ЗСУ, щоб відвернути увагу міжнародної спільноти від бучанської різанини.

На тимчасово окупованій території Запорізької області у Бердянську триває затримання місцевих жителів.

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"Небратська" Білорусь

У Сіверському напрямку продовжується вивіз військової техніки ЗС РФ з території Республіки Білорусь залізничними та військово-транспортними літаками. При цьому було виявлено рух деяких підрозділів Збройних Сил Республіки Білорусь у напрямку державного кордону України. Не виключено ротації підрозділів, які займаються посиленням охорони держкордону Білорусі.

Вночі на 5 квітня два Су-35 окупантів з території республіки Білорусь завдала удару крилатими ракетами по території України. У Генштабі вважають, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Наш ППО знищили три крилаті ракети. Четверта отримала пошкоджена, що не дозволило їй точно потрапити до мети.

Слобожанщина

Тут продовжується блокада окупантами окремого району Харківської області. У поселеннях Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка росіяни проводять каральні заходи. Вони шукають проукраїнських мешканців, затримують їх і подальша доля наших громадян наразі невідома.

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У місті Ізюмі, що залишається під окупацією, російські солдати займаються фальсифікацією "доказів" злочинів ЗСУ. Для цього обстрілюють населений пункт та створюють своєрідну "документацію".

Є й успіхи. У Харківській області українські десантники 95 ОДШБр ДШВ ЗС України із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" збили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Таємна мобілізація

У Західному військовому окрузі РФ виявлено факти проведення таємних заходів з метою поповнення підрозділів ЗС Росії, які зазнали втрат в Україні. Крім того, командування Збройних Сил РФ намагається компенсувати втрату особового складу, залучаючи представників військових училищ.

У Читинському Суворовському військовому училищі МВС Росії було проведено письмове опитування викладацького складу про готовність до участі у "спецоперації" за межами РФ. Багато вчителів відмовилися від можливої участі у "виконанні завдань" і готові до звільнення з військової служби.

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