Війна може відкинути Україну від вступу до ЄС – прогноз

Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на вступі до Євросоюзу.
Про це розповів сайт "Сегодня" у своєму аналітичному матеріалі. Путін у бункері хоче пересидіти ядерну зиму? Залишилося всього два сценарії завершення війни ".
Війна – для України поганий варіант. Єврочиновники вже практично відкрито говорять про те, що заявку на членство в ЄС від України розглянуть швидко, але процес вступу нашої країни до Євросоюзу розтягнеться на роки. Причина якраз у тому, що сценарій затяжної війни здається найбільш очевидним і для ЄС.
Україна в ЄС
Україна офіційно початку євроінтеграційного процесу . Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
Перед цим, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу .
Зазначимо, віце-президент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що ухвалення України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному хоча країна має європейську перспективу.
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