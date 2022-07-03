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На відновлення України потрібні мільярди: головні заяви влади за 3 липня

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 липня, 14:19
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Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 130-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат, ЗСУ ведуть успішний контрнаступ у Херсонській області, а президент України Володимир Зеленський розповів, чого чекати Україні від зустрічі в Лугано щодо відновлення країни.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 3 липня.

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Арестович підбив підсумки важких боїв за Лисичанськ

Російські окупанти розповсюджують фейки про "взяття" під контроль центру Лисичанська. Українська сторона заперечує це. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Російська сторона в особі відомого тік-токера стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк діб десь 45 тому. На це знадобилося півтора місяці... Немає їх у центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль. Але ситуація там загрозлива. Все вирішиться через день -два", – заявив він.

Фейки про "захоплення" центру Лисичанська почали розповсюджувати пропагандистські російські ЗМІ, зокрема "РІА Новини". Пропагандисти показали серію відео нібито з Лисичанська.

Крім того, окупанти заявили, що українська армія нібито відступила, висадивши в повітря адміністративні будівлі, зокрема мерію міста. Бойовики додали, що "до кінця дня мають намір звільнити Білогорівку", розташовану поблизу Лисичанська.

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Зеленський розповів, чого чекати на Україну від зустрічі в Лугано

Війна із Росією ще не закінчилася. Тож рано розслаблятися. Країні та армії необхідна допомога. Працюватиме над спільною перемогою і міжнародне співтовариство у Лугано (Швейцарія), де 4-5 липня обговорюватимуть проєкт відновлення України після війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до нації.

"Активно готуємося до початку спеціальної конференції в Лугано в Швейцарії. Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. І ось уже в понеділок Україна представить у Лугано національний погляд, як усе це реалізувати. Насправді, це найбільший економічний проєкт у Європі сучасності та надзвичайні можливості показати себе для кожної країни, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", – сказав Зеленський.

У Нацгвардії розповіли, де ЗСУ ведуть успішний контрнаступ

Національна гвардія України заявила про успіхи наших захисників щодо відбиття окупаційного війська РФ під Херсоном. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше. Про це повідомив пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський.

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"Що стосується Херсонського напряму, то там іде наша успішна контрнаступна операція", – коротко сказав він.

Старський наголосив, що докладніше про успіхи українських воїнів щодо звільнення від ворога тимчасово окупованих територій Херсонської області розкажуть "дещо пізніше".

Окупанти закріплюються в районі Лисичанська, місто у вогні – Гайдай

Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська та все місто у вогні. Зараз загарбники кинули туди всі сили. На жаль, є поранені. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, якщо у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

Гайдай заявив, що окупанти зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються у місті, а також у Верхньокам'янці та продовжують знищувати населені пункти.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Братчук розповів, що ЗСУ влаштували окупантам у Чорнобаївці

Українські воїни вже в 23-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Про це розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"До речі. Знову Чорнобаївка. Який вже там рахунок? Дякуємо ЗСУ за черговий знищений ворожий склад боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що перед наступом на Слов'янськ РФ атакує ще одне місто.

Також нагадаємо, як Байден і Сєвєродонецьк повернули лідеру окупантів упевненість.

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