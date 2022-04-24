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Війська РФ завдають авіаудари по "Азовсталі", але зазнають величезних втрат – Генштаб ЗСУ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 07:17
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Крім того, окупанти частково блокують Харків та здійснюють вогневу поразку підрозділів наших військ
Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 24 квітня російські окупанти продовжують часткове блокування Харкова, завдають вогневої поразки підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури. Також вороги штурмують "Азовсталь" у Маріуполі. Водночас загарбники зазнають величезних втрат.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області проводилось інженерне обладнання позицій.

  • На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.

  • На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК "Іскандер-М". Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

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  • Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

  • На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі "Азовсталі" міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

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  • На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів наших військ та об’єкти цивільної інфраструктури Українських населених пунктів.

  • Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: дев’ять БПЛА, три літаки та п’ять крилатих ракет

  • На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено чотори танки, 15 одиниць броньованої та чотири одиниці автомобільної техніки, п’ять артилерійських систем.

ЗСУ знищують окупантів. Фото: Генштаб

ЗСУ ліквідували 21600 окупантів та знищили понад 800 танків

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника з 24.02:

  • особовий склад – близько 21 600 осіб,
  • танки – 854 одиниць,
  • бойові броньовані машини – 2 205 одиниць,
  • артилерійські системи – 403 одиниці,
  • РСЗВ – 143 одиниці,
  • засоби ППО – 69 одиниць,
  • літаки – 177 одиниць,
  • вертольоти – 154 одиниці,
  • автомобільна техніка – 1 543 одиниці,
  • кораблі/катери – 8 одиниць,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,
  • Спеціальна техніка – 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
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Нескорені
Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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