Повітряні сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет окупантів

Ворог змінив тактику ведення бойових дій

Ворог зазнає втрат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

Про це повідомило в Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, окупанти змінили тактику ведення бойових дій у повітрі – намагаються не входити в зону ураження ППО України та не йти на прямий контакт із винищувачами.

"Натомість завдають ракетних ударів із повітря, зокрема з повітряного простору Білорусі. Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних сил продовжує підтримувати дії наземних військ сил оборони, завдаючи повітряних ударів по окупантах", – повідомили в командуванні.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців у Київській області.

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