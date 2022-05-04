Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Відновлення роботи посольства Швеції, евакуація з Маріуполя та інші важливі події 4 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Від сьогодні у Києві запрацює шведське посольство, а з Маріуполя евакуюють людей до Запоріжжя
Важливі події 4 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 4 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 4 квітня, в Україні знову запрацює посольство Швеції. Його відкриття анонсувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. До того ж, у середу відбудеться евакуація людей з Маріуполя.

В Україні відновить роботу посольство Швеції

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що посольство її країни відкриється у Києві 4 травня.

Реклама

"У середу посольство Швеції знову відкриється в Києві. Швеція продовжує залишатися з Україною, і радіє, що дипломатична присутність країни відновиться там, де їй належить", – написала Лінде у Twitter.

На 4 травня погодили евакуаційні маршрути з Маріуполя

У середу, 4 травня, з Маріуполя відбудеться евакуація до Запоріжжя. Вона буде проходити за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя:

  • Маріуполь "Порт-Сіті" — 8:00;
  • Луначарське кільце — 10:00;
  • Токмак — 15:00;
  • Василівка — 16:00.

До України прибуде делегація політиків Молдови

У середу, 4 травня, до України з візитом прибуде делегація політиків Республіки Молдова.

Реклама

"Завтра (4 травня – ред.), наскільки я розумію, у нас делегація Молдови буде в гостях. Я поки що не знаю деталей, але така інформація є. Будуть ще парламентарії. Здається, цього тижня у нас кілька делегацій ще планувалося. Є такий нюанс, що деякі делегації з міркувань безпеки не відкривають інформацію щодо своїх візитів", — повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Він також зазначив, що кілька груп українських політиків вирушають з візитами до різних країн. За його словами, метою цих поїздок є робота щодо тимчасово переміщених українців, а також співпраця з урядами, парламентами.

У Чернігівській області знову заборонять продаж алкоголю

На території Чернігівської області з 4 травня заборонена реалізація алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі. Відповідне розпорядження № 160 видав 3 травня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Територіальні громади мають привести свої рішення щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, у відповідність до цього розпорядження.

Реклама

Пом’якшення обмежень, введені розпорядженням від 16 квітня поточного року № 140, скасовуються. Контролюватимуть ситуацію поліцейські області.

В Ужгороді й Мукачеві відбудеться благодійний кіномарафон на підтримку військових

В Ужгороді та Мукачеві пройде благодійний кіномарафон "КІНОтолока" на підтримку військових і працівників кіновиробництва.

На марафоні можна буде не тільки переглянути фільми разом з їхніми творцями, але й опісля з ними поспілкуватися.

У Палаці культури та мистецтв у Мукачеві 4 травня о 17:00 демонструватимуть фільм режисера Михайла Іллєнка "Той, хто пройшов крізь вогонь". В Ужгороді у театрі ляльок "Бавка" 5 травня о 17:00 продемонструють фільм режисера Олексія Шапарєва "Крути 1918". 6 травня о 17:00 у Палаці культури та мистецтв у Мукачеві представлять фільм режисера Костянтина Коновалова "Фортеця Хаджибей". 7 травня о 15:00 в Ужгороді у театрі ляльок "Бавка" покажуть фільм режисера Михайла Іллєнка "Толока".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 травня
1
Особовий склад 24 500
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артилерія 491
Артилерія
7
Засоби ППО 81
Засоби ППО
8
РСЗВ 163
РСЗВ
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Кораблі/катери 10
Кораблі/катери
11
Транспорт 1867
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38351.76

Binance Coin (BNB)

387.71

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

100.42

Theta (THETA)

2.32

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.83

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти