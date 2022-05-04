Відновлення роботи посольства Швеції, евакуація з Маріуполя та інші важливі події 4 травня

Від сьогодні у Києві запрацює шведське посольство, а з Маріуполя евакуюють людей до Запоріжжя

Важливі події 4 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 4 квітня, в Україні знову запрацює посольство Швеції. Його відкриття анонсувала міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. До того ж, у середу відбудеться евакуація людей з Маріуполя.

В Україні відновить роботу посольство Швеції

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що посольство її країни відкриється у Києві 4 травня.

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"У середу посольство Швеції знову відкриється в Києві. Швеція продовжує залишатися з Україною, і радіє, що дипломатична присутність країни відновиться там, де їй належить", – написала Лінде у Twitter.

На 4 травня погодили евакуаційні маршрути з Маріуполя

У середу, 4 травня, з Маріуполя відбудеться евакуація до Запоріжжя. Вона буде проходити за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Офіційна інформація щодо евакуаційних маршрутів до Запоріжжя:

Маріуполь "Порт-Сіті" — 8:00;

Луначарське кільце — 10:00;

Токмак — 15:00;

Василівка — 16:00.

До України прибуде делегація політиків Молдови

У середу, 4 травня, до України з візитом прибуде делегація політиків Республіки Молдова.

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"Завтра (4 травня – ред.), наскільки я розумію, у нас делегація Молдови буде в гостях. Я поки що не знаю деталей, але така інформація є. Будуть ще парламентарії. Здається, цього тижня у нас кілька делегацій ще планувалося. Є такий нюанс, що деякі делегації з міркувань безпеки не відкривають інформацію щодо своїх візитів", — повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Він також зазначив, що кілька груп українських політиків вирушають з візитами до різних країн. За його словами, метою цих поїздок є робота щодо тимчасово переміщених українців, а також співпраця з урядами, парламентами.

У Чернігівській області знову заборонять продаж алкоголю

На території Чернігівської області з 4 травня заборонена реалізація алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі. Відповідне розпорядження № 160 видав 3 травня начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Територіальні громади мають привести свої рішення щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, у відповідність до цього розпорядження.

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Пом’якшення обмежень, введені розпорядженням від 16 квітня поточного року № 140, скасовуються. Контролюватимуть ситуацію поліцейські області.

В Ужгороді й Мукачеві відбудеться благодійний кіномарафон на підтримку військових

В Ужгороді та Мукачеві пройде благодійний кіномарафон "КІНОтолока" на підтримку військових і працівників кіновиробництва.

На марафоні можна буде не тільки переглянути фільми разом з їхніми творцями, але й опісля з ними поспілкуватися.

У Палаці культури та мистецтв у Мукачеві 4 травня о 17:00 демонструватимуть фільм режисера Михайла Іллєнка "Той, хто пройшов крізь вогонь". В Ужгороді у театрі ляльок "Бавка" 5 травня о 17:00 продемонструють фільм режисера Олексія Шапарєва "Крути 1918". 6 травня о 17:00 у Палаці культури та мистецтв у Мукачеві представлять фільм режисера Костянтина Коновалова "Фортеця Хаджибей". 7 травня о 15:00 в Ужгороді у театрі ляльок "Бавка" покажуть фільм режисера Михайла Іллєнка "Толока".