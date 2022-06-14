Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку Робота під час війни Робота під час війни ⚡ Обстріли міст України 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Відновлення рейсів приміських електричок та нові правила продажу алкоголю на Сумщині — ці та інші події 14 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Укрзалізниця" відновляє рейси деяких електричок, а у Сумській області змінюють правила продажу алкоголю
Важливі події 14 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 14 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 червня, "Укрзалізниця" відновить реси деяких електричок. Крім того, відсьогодні на Сумщині змінюються правила продажу алкоголю.

"Укрзалізниця" відновлює рейси електричок Київ – Васильків-2

АТ "Укрзалізниця" з 14 червня відновлює курсування приміських потягів у напрямку від Києва до станції Васильків-2.

Реклама

Відсьогодні електропотяг № 6040 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 06:10, на станцію Київ-Пасажирський прибуватиме о 07:14. Зворотно потяг №6039 вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 07:31, прибуватиме до станції Васильків-2 о 08:35.

Електропотяг № 6044 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:59. Зворотно цей потяг вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський під №6043 о 10:13, прибуватиме на станцію Васильків-2 об 11:16.

Електропотяг №6048 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 об 11:47, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 12:51. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6047 о 15:09, прибуватиме до станції Васильків-2 о 16:12.

Реклама

Електропотяг №6052 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 16:22, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 17:26. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6051 о 17:38, прибуватиме на станцію Васильків-2 о 18:41.

Електропотяг №6056 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 18:55, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 19:58. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6057 о 20:11, прибуватиме на станцію Васильків-2 о 21:13.

Крім того, на сьогодні "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Реклама

Розклад евакуаційних потягів на 14 червня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Сумській області зміниться час реалізації алкоголю

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький повідомив про наміри змінити тимчасовий період реалізації алкогольних напоїв на території області з 14 червня.

"Сьогодні разом із рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих та правоохоронних органів, дійшли спільної згоди у цьому питанні. У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щодня: у будні – з 11:00 до 19:00; у вихідні, як і було до цього, магазини будуть продавати алкоголь будь-якої міцності під час своєї роботи: у барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом усього тижня з 11:00 до 21:00", — повідомив Живицький.

Він зазначив, що до такого рішення його підштовхнула низка обставин, серед яких різке скорочення надходження акцизного податку (18 млн грн на місяць проти 36 млн грн), триразове збільшення кількості експертиз на визначення стану алкогольного сп'яніння, значне збільшення випадків госпіталізації в результаті алкогольних інтоксикацій та отруєнь сурогатами, зростання кількості правопорушень, вчинених у стані сп'яніння.

Мінфін розміщуватиме військові облігації у гривні та євро

Міністерство фінансів 14 червня розміщуватиме військові облігації у гривні та євро. Зокрема, пропонуються папери з терміном обігу 56 днів, 84, 210 та 497 днів.

Папери у євро мають терміни обігу 365 днів.

У Мукачеві зросте вартість проїзду в автобусах

У Мукачеві підприємці, які обслуговують маршрути, заявили, що працюють в збиток, оскільки вартість пального, автозапчастин та обслуговування транспорту зросла більше ніж удвічі. За вартості проїзду 8 гривень, будуть змушені відмовлятися від маршрутів. Щодня міськими маршрутками їздять понад 4 тисяч пасажирів, майже 50% з них пільговики, які користуються транспортом безкоштовно.

На засіданні виконавчого комітету затвердили новий тариф на перевезення пасажирів. З 14 червня проїзд в міських автобусах становитиме 12 гривень.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.56

ВИБІР УКРАЇНЦІВ
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21435.77

Binance Coin (BNB)

208.77

Dogecoin (DOGE)

0.05

Litecoin (LTC)

43

Theta (THETA)

1.09

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти