Повернення посольства Молдови у Київ, евакуація українців та інші важливі події 15 квітня

Посольство Молдови у Києві відновить свою роботу, а "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги

Важливі події 15 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від сьогодні, 15 квітня, посольство Молдови в Україні, яке оголосило 3 березня про тимчасове припинення роботи в Києві з міркувань безпеки, відновить свою роботу. Також "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні потяги сьогоднішній день.

Посольство Молдови відновить роботу в Києві

З 15 квітня посольство Молдови в Україні відновить роботу в Києві.

Реклама

"З 15 квітня 2022 року посольство Республіки Молдова в Україні відновить свою діяльність у Києві в повному обсязі", — повідомили в посольстві Молдови.

Зазначається, що консульський відділ місії відновить надання консульських послуг з 15 квітня.

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 15 квітня. Сьогодні вирушать 6 потягів.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

Реклама

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас;

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ;

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

В "Укрзалізниці" наголосили, що час відправлення евакуаційних потягів може змінюватися.

Київське метро їздитиме кожні 30 хвилин

Від сьогодні, 15 квітня, потяги столичного метро відновлять рух обома коліями на "синій" та "зеленій" лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин.

На "червоній" лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією — між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Реклама

Метрополітен працює для перевезень пасажирів з 07:30 до 19:00. Рух потягів здійснюватиметься:

"червона" лінія — від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

"синя" лінія — від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

"зелена" лінія — від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Крім того, працюють пересадні вузли "Золоті ворота" — "Театральна" та "Площа Льва Толстого" — "Палац спорту". Станції "Майдан Незалежності" та "Кловська" потяги проїжджатимуть без зупинки.

У населених пунктах України завершується опалювальний сезон

З 15 квітня у житлових будинках та установах Харкова почнуть вимикати опалення.

"Згідно із розпорядженням Харківського міського голови Ігоря Терехова з 15 квітня у житлових будинках та установах Харкова припиняється постачання тепла. Температура зовнішнього повітря цілком дозволяє відключити батареї", — повідомляє КП "Харківські теплові мережі".

Крім того, від сьогодні в Ужгороді та Мукачеві також завершують опалювальний сезон.

Рішення про завершення опалювального сезону в Ужгороді прийняли на позачерговому засіданні Ужгородської міськради члени виконкому 14 квітня.

"Підтримали припинення у місті із 15 квітня 2022 року опалювального періоду, крім закладів охорони здоров’я та освіти – тут рішення прийматимуть керівники", — йдеться у повідомленні.

У школах Луганщини відновлюють дистанційне навчання

В закладах середньої освіти Луганщини з 15 квітня відновлюється навчальний процес. Понад 10,7 тисячі школярів із Сєвєродонецька навчатимуться дистанційно.