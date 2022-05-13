Ворог намагається придушити спротив захисників Маріуполя стратегічною авіацією — Генштаб ЗСУ

Російські окупанти хочуть придушити спротив захисників Маріуполя стратегічною авіацією. У місті слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей", – йдеться у повідомленні.
Окупанти продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджували на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".
"З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- Завод "Азовсталь" перебуває в оточенні військ окупантів. Українські захисники тримають оборону, попри сили ворога, що перевершують у кілька разів.
- Раніше ватажок угруповання так званого ДНР Денис Пушилін підтвердив, що російські сили продовжують спроби захоплення заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Також він унеможливив екстракцію українських військовослужбовців, які тримають оборону на заводі. Пушилін хоче, щоб українські бійці склали зброю та пішли під трибунал.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні залишили заблоковану "Азовсталь". Наразі біля заводу тривають локальні бої.
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