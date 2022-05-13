Ворог намагається придушити спротив захисників Маріуполя стратегічною авіацією — Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів в районі заводу "Азовсталь"

У Генштабі про ситуацію у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти хочуть придушити спротив захисників Маріуполя стратегічною авіацією. У місті слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей", – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, основні зусилля зосереджували на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".

"З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Маріуполі