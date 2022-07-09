Ворог намагався захопити Вуглегірську ТЕС – Генштаб

ЗСУ зірвали плани окупантів із захоплення стратегічно важливого об'єкту

Наші військові змогли відбити атаку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти намагалися захопити територію Вуглегірської ТЕС та покращити свої позиції в районі Доломітного, але наші військові порушили їх плани. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Ситуація на фронті

На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції українських військ неподалік Сеньківки та Миколаївки Чернігівської області, а також населених пунктів Есмань та Олексіївка Сумської області.

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На Харківському напрямку окупанти ведуть оборону зайнятих раніше рубежів. Ворог обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Явірське, Стара Гнилиця, Українка, Микільське, Базаліївка, Російські Тишки, Черкаські Тишки, П'ятигорське, Прудянка, Чорноглазівка, Кутузівка, Старе Салко, зазначили в Генштабі.

На Слов'янському напрямі ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Дібрівного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулігівки.

На Краматорському напрямі війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Штурмовими діями намагається просунутися у районі населеного пункту Григорівка, бої тривають.

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На Бахмутському напрямку ворожі обстріли фіксувалися поблизу Зайцева, Берестова та Клинового. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли позицій по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів у районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

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Крім того, зберігається подальша загроза завдання ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішну вогневу поразку скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог зазнав значних втрат.

Ситуація в Україні 9 липня

Збройні сили України відбили спробу наступу росіян на Слов'янськ, окупанти втратили танкову роту та понад 200 військових.

Близько 5.30 ранку у Миколаєві пролунали вибухи. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу.