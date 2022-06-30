Ворог штурмує район Лисичанського НПЗ, продовжуються бої – Генштаб

Почалася 127-та доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню

Ворог продовжує вчиняти злочини в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Харківському напрямку ЗСУ придушили спробу ворожих штурмових дій у районі населеного пункту Дементіївка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією військовими комісаріатами зазначених областей вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Розплідник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкіне та Рубіжне. Захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій у районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Нанесли авіаційні удари поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

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На Слов'янському напрямі ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріл з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дубровного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ. Наніс авіаудару неподалік Вовчаярки. Веде наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії продовжуються.

На Краматорському напрямі ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції щодо артилерії.

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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл недалеко від Берестового, Покровського та Дзвінківки та авіаційний удар у районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ і завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове та Новолуганське, а також відобразили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру і проводить перегрупування військ. Наніс ракетно-авіаційні удари в районах Княжівки, Потьомкіного та Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатись загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б'ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Раніше ми повідомляли, що окупанти вертольотами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області.

Також нагадаємо, на півдні ЗСУ розгромили окупантів та їх техніку.