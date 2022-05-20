Ворог зламав зуби об Попасну і знову повернув на Чорнобаївку – Генштаб

Окупанти намагаються зайняти нові позиції та утримати старі, але не все у них виходить, як планувалося

Оприлюднено нове зведення про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російським окупантам не по зубах Попасна та Новомихайлівка, на цих напрямках у них повний провал. Про це у вечірньому зведенні на сторінці Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та обстрілу місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та Слов'янському напрямку.

Реклама

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

Повідомляється, що на окремих полігонах на території республіки Білорусь розгорнуто два ракетні дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Реклама

У період з 22 червня по 1 липня цього року на Гомельщині заплановано проведення зборів із залученням військовозобов'язаних.

Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку з метою уточнення становища наших підрозділів супротивник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА, продовжує інженерне обладнання позицій на території Російської Федерації вздовж державного кордону України.

Реклама

На Слобожанському напрямі агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від міста Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов'янському напрямі Угруповання противника основні зусилля зосереджується на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід міста Ізюм. З метою уточнення становища наших військ провів повітряну розвідку двома БПЛА "Орлан-10".

У районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв'язку, розповсюджує пропагандистські матеріали, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

У Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку , За підтримки артилерії, веде наступ, намагається опанувати нові рубежі в районі населеного пункту Попасна, удачі не має.

На Курахівському напрямку , за підтримки артилерії та штурмової авіації, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар'їнки), успіху не мав.

У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи щодо місцевого населення.

У Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках супротивник продовжує обстріл підрозділів наших військ.

На Южнобузькому та Таврійському напрямах угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджується на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпеченні підрозділів.

З метою запобігання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець у районі Давидового Брода.

В рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка супротивник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку ворог проводив заходи щодо логістичного забезпечення військ.

На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширена інформація про мінування об'єктів соціальної інфраструктури та так званих державних установ у містах Тираспіль, Бендери, Дубоссари та Рибниця.