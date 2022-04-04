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Ворог тимчасово відмовився від захоплення Києва — Генштаб

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 квітня, 00:59
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Окупанти й надалі обстрілюють ракетами населені пункти України
Війна окупантів проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна окупантів проти України продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Україні минула 39 доба війни, яку розв'язала Росія. РФ продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої країни. Ворог тимчасово відмовився від виконання завдання з блокування та захоплення міста Києва.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

Окупанти продовжують завдавати ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття кордону.

На Поліському напрямку противник завершує перегрупування та підготовку до передислокації окремих підрозділів з території Республіки Білорусь до Російської Федерації. За наявною інформацією, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються військово-транспортними літаками до міста Бєлгорода. З метою уповільнення просування підрозділів Збройних сил України окупанти здійснили масові хаотичні мінування не тільки раніше зайнятих позицій та ділянок місцевості, а й шляхів висування.

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На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, завдає артилерійських ударів по житлових кварталах міста та намагається здійснити перегрупування військ.

На Ізюмському напрямку окупанти намагалися відновити наступ, успіху не мали.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти продовжили зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, підготовці до наступу, який, можливо, буде розпочато найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк та Велика Новосілка.

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За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку ворог протягом доби зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районі н.п. Олександрівка. Намагається вести бойові дії з метою виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

ЗСУ звільнили три населені пункти Чернігівської області

Збройні сили України звільнили від російських окупантів три населені пункти Чернігівської області — Количівку, Ягідне та Іванівку.

Нині територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ, а мирному населенню завозять гуманітарну допомогу.

"Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни. Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", — йдеться в повідомленні оперативного командування "Північ".

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Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

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