Ворогу не вдалося повністю захопити Луганську область, точаться бої – Генштаб

Наші воїни успішно відбивають атаки загарбників

Обнародованная сводка Генштаба

Російські війська намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області та подолати опір наших бійців, але не все в них виходить. Про це говориться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Ситуація 7 липня

На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не відзначено.

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На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання супротивника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог тримає окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник робив артилерійські обстріли та завдав авіаційних ударів гелікоптерами армійської авіації в районах населених пунктів Волківка, Миропілля, Кондратівка та Есмань Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, на окремих ділянках зіткнення намагається вести штурмові дії. Надавав вогненний вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Російські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакова окупанти дистанційно мінували автомобільні шляхи.

На Слов'янському напрямі супротивник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

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На Краматорському напрямі ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв'язку Сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Даріївки, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік від Спірного.

На Авдіївському, Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямах ворог надає систематичний вогневий вплив за позиціями підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.

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На Південнобузькому напрямку супротивник зосередив зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котлярове та Благодатне.

Раніше ми повідомляли, що на півдні ЗСУ з повітря потужно вдарили по окупантах .

Також нагадаємо, ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани" .