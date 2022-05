Зустріч у "Рамштайні" пройшла успішно: Резніков показав "нове озброєння" для України (фото)

Зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein format, which more countries have joined. At our next meeting, I expect to report on the results of the use of the systems that partners discussed today,which should be game changers on the battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j