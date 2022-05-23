Зустріч у "Рамштайні" пройшла успішно: Резніков показав "нове озброєння" для України (фото)

Зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.
Нова зброя для України
"Я вдячний главі Пентагону Ллойду Остіну за його лідерство у форматі "Рамштайн", до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, які повинні змінити гру на полі бою!" – написав він.
I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein format, which more countries have joined. At our next meeting, I expect to report on the results of the use of the systems that partners discussed today,which should be game changers on the battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Крім цього, до допису він додав зображення бойової космічної станції у всесвіті "Зоряних війн".
The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022
Нагадаємо, Олексій Резніков також повідомив про спільний військовий проєкт із Бундесвером. Твіт з'явився за результатами зустрічі двох міністрів.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям