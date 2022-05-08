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Зустрічі лідерів G7 з Зеленським, евакуаційний поїзд та інші важливі події 8 травня

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8 травня, 06:00
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Онлайн-зустріч лідерів дасть країнам можливість доопрацювати будь-які заходи, а "Укрзалізниця" продовжує евакуювати населення із зон бойових дій.
Лідери G7 обговорять можливість додаткових санкцій, а українців евакуювали у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
Лідери G7 обговорять можливість додаткових санкцій, а українців евакуювали у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 8 травня, під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) очікується віртуальне включення президента України Володимира Зеленського. Крім того, "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги.

У чому символізм зустрічі лідерів G7 із Зеленським 8 травня

Під час зустрічі лідерів Великої сімки (G7) 8 травня очікується віртуальне включення президента України Володимира Зеленського. Про це під час брифінгу заявила речник адміністрації президента США Джен Псакі.

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За її словами, зустріч відбудеться вранці 8 травня і проходитиме в онлайн-форматі під головуванням канцлера ФРН Олафа Шольца.

8 травня: у світі відзначають День пам'яті та примирення

У цей день, 8 травня, в Україні, так само як у світі, відзначається День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Також святкують Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який святкують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є "гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму".

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На Одещині з 8 травня оголошено комендантську годину

Влада Одеси та Одеської області оголосила комендантську годину, яка діятиме в регіоні з 22.00 8 травня до 5.00 10 травня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко. посвідчень.

Росія анонсує 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто готує Україна

Російські окупанти "анонсували" 8 травня обстріл "Точкою-У" скупчення людей у Львівській та Волинській областях.

"8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах. З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка- У "за місцями скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську", – йдеться у повідомленні.

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В Україні до 11 травня ходитиме один евакуаційний потяг: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 по 11 травня курсуватиме один маршрут. Українці можуть виїхати у безпечне місце з комфортом.

Так, до 11 травня "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

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Особовий склад
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Літаки 199
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3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
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