ЗСУ на півдні вдарили по ворогу з гелікоптерів, в окупантів втрати

Противник не має успіхів у просуванні вперед, втрачає живу силу та техніку

ЗСУ завдають авіаційних ударів по противнику / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області українські військові з гелікоптерів атакували скупчення військових РФ.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

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"Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів у просуванні вперед, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню.

На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громад. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі завдано ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Протягом ночі завдано два удари РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинули 3️ та поранены 4️ цивільні особи, розповіли в ОК "Південь".

На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колаборантами. Військові РФ продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.

Генштаб повідомив про великі втрати росіян

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1440 (+6),

бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25),

артилерійських систем – 722 (+1),

РСЗВ – 230 (+1),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),

спеціальної техніки – 55 (+1).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 15 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, знищено 6 танків та 25 броньованих машин. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках.