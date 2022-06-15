ЗСУ на півдні вдарили по ворогу з гелікоптерів, в окупантів втрати

У Миколаївській області українські військові з гелікоптерів атакували скупчення військових РФ.
Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".
"Наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та завдавати авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів у просуванні вперед, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню.
На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громад. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі завдано ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Протягом ночі завдано два удари РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Попередньо, внаслідок влучання в цивільну лікарню загинули 3️ та поранены 4️ цивільні особи, розповіли в ОК "Південь".
На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати із окупантами та місцевими колаборантами. Військові РФ продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги.
Генштаб повідомив про великі втрати росіян
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 32 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1440 (+6),
- бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25),
- артилерійських систем – 722 (+1),
- РСЗВ – 230 (+1),
- засобів ППО – 97 (+0),
- літаків – 213 (+0),
- гелікоптерів – 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),
- крилатих ракет – 129 (+4),
- кораблів /катерів – 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),
- спеціальної техніки – 55 (+1).
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 15 червня: за останню добу ліквідовано 250 окупантів, знищено 6 танків та 25 броньованих машин. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках.