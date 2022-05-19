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ЗСУ не припинять вогонь та повернуть усі окуповані території: головні заяви влади за 19 травня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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19 травня, 11:48
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Усі регіони, міста та громади, що знаходяться під тимчасовою окупацією, будуть повернуті до України
ЗСУ не припинить огонь поки Росія повністю не виведе війська з України. Фото: коллаж "Сьогодні"
ЗСУ не припинить огонь поки Росія повністю не виведе війська з України. Фото: коллаж "Сьогодні"

В Україні 85-й день повномасштабної війни із Росією. ЗСУ не припинять вогонь, поки РФ повністю не виведе війська з України та поверне всі окуповані території.

Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за 19 травня.

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Президент України підбив підсумки 84-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 18 травня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і повідомив, що, за словами одного з представників російської держави, окупанти для економії ракет почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї.

"Тобто, понад дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Далі – лише залишки", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія кидає у бій недосвідчених терміновиків, як гарматне м'ясо, мародерів, які вперше бачать нормальну побутову техніку у чужій країні.

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"Воює старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного військового результату. У цю добу вони били так" ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру.У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудо-зброя. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти своє "вундерваффе". Нібито лазерне. Це все точно свідчить про повному провалі вторгнення", – наголосив український лідер.

Зеленський також розповів, що підписав укази про продовження військового стану та термін загальної мобілізації та пообіцяв повернути окуповані Росією українські міста.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі наші міста і громади, які знаходяться під окупацією, – під тимчасовою окупацією, – повинні знати, що Україна повернеться", – заявив він, додавши, що Україна поверне і Крим, і Донбас.

Зеленський подякував легендарному футболісту Андрію Шевченку за те, що він став першим амбасадором нового національного бренду України – United24.

"Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка дозволяє, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі – в один клік – може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона та розмінування, медична допомога чи відновлення країни.І вже на початку червня зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участю Андрія Шевченка на підтримку United24" , – розповів президент.

Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк

Новим послом США в Україні стане Бріджіт Брінк , що працювала раніше у Словаччині, Узбекистані та Грузії Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

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"Сенат США вже проголосував за її призначення. Американське посольство нещодавно повернулося до Києва. Це дуже важливе рішення для України", – написав Єрмак.

ВСУ не припинять вогонь, поки Росія повністю не виведе війська з України

ВСУ не припинять вогонь поки що Росія повністю не виведе війська з України. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – написав Подоляк.

Невизначеність щодо європейської перспективи України має припинитися

Невизначеність щодо європейської перспективи України, що практикується деякими столицями ЄС останніми роками, зазнала невдачі і має припинитися. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в своєму Twitter.

За його словами, це тільки надихнуло Путіна.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", – наголосив глава українського МЗС.

Російські окупанти безуспішно спробували вести наступ На Донбасі

Російські окупанти намагаються вести наступ на Донбасі , однак у більшості випадків удачі не мали і були змушені відступати. Крім того, на Харківському напрямку росіяни контратакують та прагнуть повернути втрачені позиції. ЗСУ успішно відображають ці атаки. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19 травня.

"З артилерії та мінометів ворог здійснив обстріл населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА на вказаному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на Лиманському напрямку супротивник здійснював обстріл цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів і намагався закріпитися на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну та армійську авіацію з метою руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

За даними Генштабу, в районі населеного пункту Олександрівка, щоб заповнити втрати 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення із 260 військовослужбовців, які раніше задіяні на Харківському напрямку.

Втрати російських окупантів становлять 28500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 28 500 солдат та 1254 танки. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1254 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 595 (+9) од.,
  • РСЗВ – 199 (+0) од.,
  • коштів ППО – 93 (+2) од.,
  • літаків – 203 (+1) од.,
  • вертольотів – 167 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
  • крилатих ракет – 103 (+1) од.,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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