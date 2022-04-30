ЗСУ звільняють околиці Харкова — окупантів вибили з 4-х сіл

РФ вже 66-й день веде війну проти України

ЗСУ звільняють українські населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Деталі

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Реклама

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників.

Реклама

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєвэродонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу "Азовсталь".

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування, здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Не виключається здійснення противником провокацій у прикордонних районах.

Зберігається загроза завдання противником ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь до цього часу розгорнуті російські ОТРК "Іскандер-М", а окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації і далі базуються на визначених аеродромах.

На Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з російською федерацією районах України.

Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

Противник також продовжує незаконне утримання громадян України та піддає їх катуванням.

У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прелесне.

РФ зосередила у Чорному морі близько 20 крилатих ракет

Російські окупанти зосередили в акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний залп — близько 20 ракет.

Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти України. Для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій областях загарбники виконали щонайменше 30 злетів літаків.

Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти дальніми бомбардувальниками, з яких як мінімум 8 атакували Маріуполь. Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.

"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", — повідомив спікер Міноборони Олександр Мотузяник.

Читайте також