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ЗСУ відбили за добу в зоні ООС 18 атак ворога і знищили 13 танків

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 травня, 00:51
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Окупанти застосовують бойову авіацію та реактивні системи залпового вогню
Українські військові в зоні ООС відбили 12 травня 18 атак ворога.
Українські військові в зоні ООС відбили 12 травня 18 атак ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі на Донецькому і Луганському напрямках. Обстановка складна, але контрольована.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Що відбувається

"Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські військові в зоні ООС відбили 12 травня 18 атак ворога. За добу військовослужбовці знищили:

  • 13 танків;
  • 8 артилерійських систем (одна з них – РСЗВ);
  • 27 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 2 одиниці спеціальної інженерної техніки;
  • 5 автомобілів.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" окупантів.

Нагадаємо, протягом доби 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів.

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