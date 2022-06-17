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ЗСУ відігнали ворога на трьох напрямках – зведення Генштабу

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 червня, 07:43
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Українські військові збили російський гелікоптер
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася 114-та доба протистояння України російському військовому вторгненню. ЗСУ у кількох місцях відбили атаки окупантів та змусили їх відступити. Війська РФ продовжують обстрілювати українські населені пункти з артилерії. Докладно про ситуацію на фронті розповіли у Генштабі ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках основних зусиль підрозділу збройних сил Білорусі зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

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На Сіверському напрямку ворог продовжує ведення демонстративних дій. Агресор обстрілював з артилерії підрозділ Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу сил оборони на державний кордон і в тил угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Кочубіївка. Наші військові відповіли влучним вогнем і ворог відійшов.

На Слов'янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ. Ведуть розвідку боєм у районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль село Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм.

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Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов'янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дубровного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямі активних дій противник не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вести вогонь зі ствольної та реактивної артилерії за підрозділами наших військ. Завдали авіаудар по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. Противник переміщує на напрямок додаткові підрозділи реактивної артилерії.

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На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутися у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневої поразки та змусили ворога втекти.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках активні наступальні дії противника не зафіксовані. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Перемоги.

На Южнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакіно, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Киселівка, Князівка, Осокорівка, Лупареве та Посад-Покровське. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях супротивника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсона.

Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У його акваторії знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби на Донеччині воїни територіальної оборони Збройних сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи й у Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.

Провокації росіян

Біля Херсона окупанти можуть проводити атаки під фальшивим прапором, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій Про це у свіжому звіті повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

За інформацією ISW, армія РФ продовжує зміцнювати резервні позиції в Херсонській та Миколаївській областях, найімовірніше, це робиться у відповідь на контратаки українців. Окупанти покращили оборонні позиції на південний схід від Давидова Брода.

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

Очільниця Національної розвідки США Авріл Гейнс заявляла, що у Кремлі визнали, що готують новий сценарій. Тепер Росія намагається перейти до затяжної війни на виснаження. До того ж президент РФ Володимир Путін не зупиниться після захоплення Донбасу.

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