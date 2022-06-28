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ЗСУ відбили штурм окупантів на кількох ключових напрямках – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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28 червня, 07:48
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Ударна авіація Повітряних сил відповідає окупантам потужними авіаударами
У Генштабі розповіли, як українська армія відбиває атаки Росії
У Генштабі розповіли, як українська армія відбиває атаки Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України на Донбасі відбивають штурми російських військ на Лисичанському, Бахмутському та Слов'янському напрямках. Також окупанти намагалися просуватися в Харківській області, але були змушені відійти.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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На Волинському та Поліському напрямках у збройних силах Республіки Білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв'язку пунктів управління.

На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій українських військ БпЛА типу "Орлан-10" у прикордонних районах Чернігівської області.

На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування українських військ до державного кордону, продовжує ведення штурмових дій з метою поліпшення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

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Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова.

Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли.

На Слов'янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов'янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов'янськ.

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Здійснив обстріли позицій українських військ з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина українські захисники рішуче зупинили та відкинули ворога.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії.

На Лисичанському напрямку з метою завдати втрат окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

Противник не полишає спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій підрозділів ЗСУ провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, далі вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам'янки, Авдіївки та Шевченка.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів українських військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання Чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Ударна авіація Повітряних сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на всіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів.

Також українські воїни продовжують успішне виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються.

РФ готує Слов'янську долю Маріуполя?

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

За його словами, армія РФ накопичує живу силу, артилерію та важку техніку. Противник хоче застосувати для обстрілів міста, окрім ракет та авіації, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.

"Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося у Маріуполі та Сєвєродонецьку, тому зі Слов'янськом готуємось до будь-якого сценарію", – сказав голова ОВА.

Місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 червня: ворог атакує Лисичанськ та Слов'янськ, ЗСУ знаходять гідну відповідь з повітря, а на Запорізькому напрямку ворог збирає сили для нового наступу, Білорусь продовжує військові навчання.

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Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

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