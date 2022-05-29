ЗСУ провели успішну контратаку під Кривим Рогом: озвучено втрати окупантів

Ситуація на криворізькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою

Українська армія провела контратаку під Кривим Рогом, окупанти втратили майже 20 одиниць техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці ЗСУ змогли провести успішну контратаку на південь від Кривого Рогу, внаслідок якої окупанти втратили майже 20 одиниць техніки та десятки людей убитими.

Про це на брифінгу 29 травня повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, підбиваючи підсумки тижня.

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"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема сучасні танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град", артилерія, вертольоти та один літак Су-35. Дякуємо за мужність і відвагу наших солдатів!" – розповів він.

Вілкул зазначив, що тиждень був дуже напруженим "як загалом на нашому напрямку, так і для Кривого Рогу".

"Двічі протягом тижня Кривий Ріг зазнавав ракетних ударів. У середу на територію одного з промислових підприємств були прильоти трьох крилатих ракет. Були руйнування, але обійшлося без жертв. Вчора після 20.00 ворог вдарив кількома ракетами на території одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено... Дякувати Богу, також обійшлося без жертв", – повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу.

За його словами, ворог продовжує вести обстріл по всій лінії зіткнення. При цьому окупанти застосовують усі види ракетних систем залпового вогню, ствольну артилерію, танки, міномети та бойову авіацію. Продовжують застосовувати і заборонені Женевською конвенцією касетні та фосфорні боєприпаси.

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Вілкул додав, що під удари потрапляє низка мирних населених пунктів, серед місцевих жителів є поранені.

"Водночас ситуація на нашому криворізькому напрямку фронту залишається хоч і напруженою, але стабільною та контрольованою. Наші Збройні Сили виявляють справжню мужність та героїзм і успішно виконують поставлені бойові розпорядження", – сказав він.

Озвучено загальні втрати армії РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05 склали:

особового складу – близько 30150 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1338 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 3270 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 631 (+3) одиниця;

РСЗВ – 203 (+0) одиниці;

коштів ППО – 93 (+0) одиниці;

літаків – 207 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 174 (+0) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1);

крилатих ракет – 116 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 48 (+0).

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