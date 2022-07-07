ЗСУ розбили ворожу ДРГ та штурм на важливому напрямі – Генштаб

У районі Добрянки наші військові майстерно знищили ДРГ ворога та відбили штурм окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
"У районі Добрянки (Херсонська область) наші воїни майже повністю знищували диверсійно-розвідувальну групу противника і успішно відбили ворожий штурм ворога, що пішов за цим", – йдеться в повідомленні.
За інформацією Генштабу, на Южнобузькому напрямі російські військові зосередили зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Ворог вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котлярове та Благодатне.
Ситуація з ДРГ
- На Київщині проводили фільтрацію населення з метою Виявлення ДРГ.
- Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповідав, як українська поліція шукає диверсантів та яким чином їх можна обчислити .
- Також повідомлялося, що в Україні з'являється дедалі більше україномовних диверсійно-розвідувальних груп (ДРН). Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх найважче було вирахувати українським спецслужбам.
- Крім того, у Волинській області є загроза перекидання диверсійно-розвідувальних груп із території Білорусі.