ЗСУ розбили ворожу ДРГ та штурм на важливому напрямі – Генштаб

Наші військові продовжують бити по місцях зосередження окупаційних військ та виявляти ДРГ, які направила Росія на наші території

ЗСУ успішно ліквідували окупантів у Херсонській області / Фото: Колаж: Сьогодні

У районі Добрянки наші військові майстерно знищили ДРГ ворога та відбили штурм окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"У районі Добрянки (Херсонська область) наші воїни майже повністю знищували диверсійно-розвідувальну групу противника і успішно відбили ворожий штурм ворога, що пішов за цим", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, на Южнобузькому напрямі російські військові зосередили зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Ворог вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котлярове та Благодатне.

Ситуація з ДРГ

На Київщині проводили фільтрацію населення з метою Виявлення ДРГ.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповідав, як українська поліція шукає диверсантів та яким чином їх можна обчислити .

Також повідомлялося, що в Україні з'являється дедалі більше україномовних диверсійно-розвідувальних груп (ДРН). Здебільшого це вихідці з окупованих територій Донбасу та Криму. Такі люди потрібні росіянам для того, щоб їх найважче було вирахувати українським спецслужбам.