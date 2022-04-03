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ЗСУ збили 8 повітряних цілей РФ, а окупанти відмовляються воювати: ситуація в Україні 3 квітня

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3 квітня, 11:11
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Українські військові продовжують знищувати військову техніку та особовий склад армії РФ, окупанти вже зрозуміли, що додому вони можуть повернутися лише у вигляді вантажу 200
Українці героїчно борються з окупантами вже 39-й день, а ось російські найманці вже не витримують
Українці героїчно борються з окупантами вже 39-й день, а ось російські найманці вже не витримують / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 39 день війни з Росією. Президент країни Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні закликав українців допомагати один одному у боротьбі з окупантами, бо нам мир ніхто просто так не подарує.

Сайт "Сегодня" зібрав головні ранкові події 3 квітня.

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Кожен громадянин наближає Україну до перемоги

За словами глави держави, кожен із нас має продовжувати робити все, що може. У всіх напрямках. Для підтримки наших збройних сил та для збереження та розвитку економічної активності в Україні

"Хтось – зі зброєю в руках. Хтось – на роботі. А хтось – теплим словом та допомогою у потрібний момент", – сказав він.

Зеленський проти зміни гімну України

У парламенті зареєстровано два законопроекти про внесення змін до тексту державного гімну України, президент порадив ініціаторам цього взяти до рук зброю та піти на фронт

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"У мене питання цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Або зараз такий час настав, що можна гімн міняти, коли тобі заманеться?", – запитав президент.

Будапешт навіть не намагається зупинити війну в Україні

За словами українського лідера, у той час, коли весь цивілізований світ підставляє своє плече Україні у боротьбі з російською агресією, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чи не єдиний у Європі відверто підтримує російського диктатора .

"Хочу звернутися до ще однієї людини, яка, здається, не цілком розуміє, що відбувається і що переживається. Не тільки в Україні, а й у всій Європі. До прем'єр-міністра Угорщини. Яка чи не єдина в Європі відверто підтримує п- на Путіна", – сказав Зеленський.

Російські окупанти відмовляються воювати в Україні

У Генштабі повідомили, що військові РФ масово пишуть рапорти на звільнення та відмовляються брати участь у бойових діях на території України.

"Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази й загальновійськової армії Південного військового округу, відмовилися брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації", – йдеться у заяві Генштабу.

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Минулої доби ЗСУ вразили 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника, колонам військової техніки та логістичним центрам.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, про гуманітарні коридори на 3 квітня.

Гумкоридори на неділю

  • Сьогодні планують евакуацію людей з Сєверодонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та селища Нижнє Луганська область. Щоб розпочати роботу, чекають на припинення вогню з боку окупаційних військ.
  • На даний момент під Бердянськом знаходиться 17 автобусів. 10 із них – для евакуації маріупольців та місцевих жителів Бердянська.
  • Якщо автобуси не пропустять проїхати до міста, люди повинні будуть вийти до блокпоста на в'їзді до міста.
  • 7 автобусів спробують проїхати ближче до Маріуполя у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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