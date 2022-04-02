ЗСУ знищили понад 50 одиниць техніки окупантів на Чернігівщині

Російські загарбники зазнали втрат у війні, яку самі розв'язали

ЗСУ поступово знищують ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Чернігівській області протягом останніх днів російські окупанти зазнали значних втрат. Техніка загарбників була знищена Збройними силами України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"На Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат — понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області. Звільнено низку населених пунктів, зокрема, село Шестовиця неподалік Чернігова", — йдеться в повідомленні.

Окупанти намагаються встановити контроль над Маріуполем

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем Донецькій області. З 31 березня людей із міста не випускають.

За словами очевидців, російські військові встановили термін 5-7 днів, коли місто залишатиметься закритим.

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"Позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя не що інше, як геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – уточнила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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