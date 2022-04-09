Більше 19 000 солдатів та майже 5000 одиниць техніки: у Генштабі назвали втрати РФ на 9 квітня

Захисники України продовжують відбивати атаки противника, утримувати зайняті рубежі та завдавати шкоди російській армії – скільки вже втратила РФ

Окупанти зазнають втрат у боях з ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 4972 одиниці техніки окупантів. Минулої доби, 8 квітня, ЗСУ ліквідували близько 100 російських військових та 15 одиниць техніки – літак, вертоліт, танки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 100 осіб;

танків – 705;

бойових броньованих машин – 1895;

артилерійських систем – 335;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 151;

вертольотів – 136;

автомобільної техніки – 1363;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додали, що дані ще уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

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