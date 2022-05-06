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ЗСУ відновили контроль над шістьма населеними пунктами поблизу Харкова – Генштаб

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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6 травня, 19:08
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Водночас окупанти продовжують нарощувати сили на Слобожанському напрямку
ЗСУ звільнили ще шість населених пунктів в Харківській області.
ЗСУ звільнили ще шість населених пунктів в Харківській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки у Харківській області. Водночас російські окупанти безуспішно вели наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Крім того, на Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти здійснюють обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжують також наносити авіаційні та ракетно-бомбові удари.

  • На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове.
  • На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав.
  • На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє.
  • На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

У місті Маріуполь противник основні зусилля зосереджував на блокуванні та ураженні підрозділів українських захисників в районі "Азовсталі".

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Окупанти провели розвідку боєм у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мали, відступили.

Ситуація на інших напрямках

На Південнобузькому напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та інженерному обладнанні позицій.

На Бессарабському напрямку РФ продовжує провокувати напруженість у Придністровському регіоні Республіки Молдова. Особовий склад оперативної групи російських військ перебуває у бойовій готовності "Повна".

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На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Однак збройні сили Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

Крім того, в Білорусі залишаються підрозділи збройних сил РФ у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до завдання авіаційних та ракетних ударів по території України.

Окремі підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону в Брянській, Курській та Бєлгородській областях. Поблизу пунктів перетину кордону проведено інженерне обладнання позицій.

У окупантів великі втрати

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зазнавати суттєвих втрат у особовому складі та техніці.

За наявною інформацією, у психіатричній лікарні населеного пункту Малотокмацький Ростовської області, що частково передана в користування збройним силам РФ, перебуває до 800 поранених та до 200 тіл загиблих військовослужбовців противника.

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