ЗСУ за добу "розмазали" по Україні 350 окупантів – Генштаб

Російська армія зазнає величезних втрат. Крім особового складу, ЗСУ майстерно знищують ворожу техніку. Генштаб України опублікував звіт про втрати армії РФ за добу.
Втрати російської армії
- танки – 1187 (+17);
- артилерійські системи – 528 (+9);
- РСЗВ – 185;
- засоби ППО – 87;
- літаки – 199;
- гелікоптери – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилаті ракети – 94;
- кораблі / катери – 12;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
- бойові броньовані машини – 2856 (+48);
- спеціальна техніка – 41.
Звірства російських окупантів
- Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом з дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.
- СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як росіяни розстрілюють мирних жителів в Україні, мародерствують і навіть їдять собак.
- Загалом за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.
- У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали людей та знущалися з них.
- Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини російських окупантів в Україні.
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