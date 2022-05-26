Другий наступ на Київ? Росія стягує війська до Чернігова, Білорусь готує солдатські жетони

Українські прикордонники готуються до нового вторгнення окупантів

Росія може відкрити новий фронт та зробити другу спробу взяття Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія знову стягує війська й техніку до Чернігівської області та посилила ракетні обстріли Сумської області. Сайт "Сьогодні" з'ясував, з чим пов'язана військова активність на північному кордоні України, чи спробують окупанти знову прорватися до Києва та чи допоможе Путіну Лукашенко.

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Прикордонники готуються до нового вторгнення

Американська газета The Washington Post повідомила, що Росія знову стягує війська та техніку до північного кордону України. Як зазначає видання, українські прикордонники фіксують скупчення військової сили ворога поблизу Чернігівської області, населені пункти якої дедалі частіше піддаються ракетним обстрілам.

"Через майже два місяці після визволення півночі України від російських військ, місцеві жителі, які втекли від війни за кордон та в Західну Україну, почали повертатися на батьківщину. Проте прикордонники вважають, що повертатися до Чернігівської області ще рано", – йдеться у статті.

Зокрема, заступник командувача прикордонних військ області Олександр Вадовський розповів, що щодня на Чернігівщині падає від двох до восьми російських снарядів. Його війська регулярно змушені вести вогонь у відповідь через кордон.

"У будь-якому разі ми готуємося до можливого вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою" , – сказав він.

Олександр Вадовський: "У будь-якому разі ми готуємось до можливого ревторження"

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Зранку 25 травня окупанти знову влаштували масований обстріл Чернігівської області. Російські військові били з мінометів калібром 120 міліметрів та ствольної артилерії. За словами прессекретаря Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, обстріли велися між третьою та четвертою годиною, і тривали 40 хвилин.

Посилилися ворожі обстріли й Сумської області.

"24 травня близько 19:55 спостерігачі зафіксували 6 "приходів": попередньо 2 приходи в районі населеного пункту Гудове і 4 приходи в районі околиць населеного пункту Шалигіне. Ракети були випущені з двох літаків СУ, що вилетіли з території Росії. Втрат серед особового складу й техніки немає" , – повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

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Білорусь купує жетони для солдатів

Практично одночасно з перекиданням російських військ на північ України активізувалася армія сусідньої Білорусі. Відповідно до зведення Генштабу ЗСУ за 24 травня, в Білорусі, за 50 км від кордону з Україною, встановлено оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

"Збільшується загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах нашої держави з території Республіки Білорусь", – наголосили у Генштабі.

Раніше білоруські опозиційні Telegram-канали інформували, що в Білорусі було помічено колони військової техніки, що рухаються у напрямку кордону з Україною. 24 травня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на сайті держзакупівель з'явився тендер Міністерства оборони Білорусі на закупівлю 20 000 жетонів для військовослужбовців, які використовуються для пізнання загиблих солдатів. При цьому не виключається, що це може бути просто заміна старих жетонів на нові й закупівля в запас.

Міністерство оборони Білорусі закуповує 20 тисяч жетонів для військовослужбовців. Фото: "Білоруські Гаюн"

"Буде нова спроба прориву"

Скупчення російських військ біля північних кордонів України та військова активність у Білорусі може свідчити про наміри Москви відкрити новий фронт та зробити другу спробу взяття Чернігівської області чи навіть прориву до Києва. Не виключено, що саме про це говорив президент Росії Володимир Путін із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на зустрічі у Сочі 23 травня.

"Немає жодних сумнівів, що стратегія Росії щодо України не змінилася. Москва не відмовилася від знищення нашої країни та взяття її під свій контроль. Нагромадження сил на кордоні свідчить про те, що буде нова спроба прориву", – говорить "Сьогодні" військовий експерт Якуб Войнаровський.

Проте Войнаровський упевнений, що взяти Київ "нахрапом" у Росії не вийде.

"Київ добре захищений, у росіян не вистачить сил, щоб його захопити. Але Росія може вторгнутися в Чернігівську область і використовувати тактику "невеликих кроків", захоплювати наближені до Києва населені пункти, відкушувати шматок за шматком, щоб чинити тиск на столицю", – каже експерт.

Взяти Київ "нахрапом" у Росії не вийде / Фото: Getty Images

Він також зазначив, що Росія, у якої не вистачає власних сил на серйозний прорив у новому напрямку, може залучити вже готовий військовий контингент Білорусі.

Відволікаючий маневр

Військовий експерт Олег Жданов також впевнений, що російські окупанти не зможуть захопити Київ, а саму ймовірність другої спроби наступу на столицю вважає низькою.

"Вірогідність нової атаки на Київ практично дорівнює нулю. Росія просто не має сил і засобів для другої спроби. Та й кордон зараз добре укріплений, прорвати його буде дуже складно" , – говорить Жданов.

На думку експерта, Росія лише вдає, що стягує війська до Чернігова, тим самим проводить черговий відволікаючий маневр.

"Бойові дії на Донбасі показують, що Росії необхідно розтягнути зусилля Збройних сил України на більшу відстань. Противник намагається відвернути увагу ЗСУ та змусити українську армію перекинути частину своїх сил для зміцнення Чернігова, Сум та Києва, тим самим послабити її позиції на Сході" , – пояснює Жданов.

Олег Жданов: "Росія вдає, що стягує війська до Чернігова, тим самим проводить черговий відволікаючий маневр". Фото: Facebook

Він також упевнений, що Білорусь не братиме участь у війні з Україною.

"Білорусь навряд чи вплутається у війну. Лукашенко водить Путіна за ніс і влаштовує виставу для одного глядача. Щодо переміщення "Іскандерів" у Білорусі до кордону з Україною, то це російські ракети, а їх розміщення тепер дозволить окупантам бити з дальністю стрілянини в 500 км по об'єктах у західній та центральній частині України. Під прицілом також Подільськ (Одеська область), Лубни (Полтавська область) та Глухів (Сумська область). Але війська Білорусі в цьому не братимуть участь" , – підсумував Жданов.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Київський суд 23 травня засудив російського солдата Вадима Шишімаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини.

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