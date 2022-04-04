Виступ Зеленського на Греммі та обстріл Миколаєва: ситуація в Україні 4 квітня

Зеленський у відеозверненні з нагоди 64-ї церемонії музичної премії розповів про звірства, які російські окупанти чинять в Україні

Президент виступив на музичній премії / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні тридцять дев'ята доба протистояння військового вторгнення Російської Федерації в Україну. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста, обстрілу сьогодні зазнав Миколаїв. Президент Володимир Зеленський на 64-й щорічній церемонії вручення музичної премії "Греммі" виступив із промовою та розповів про те, які безчинства влаштовують окупанти із мирними жителями наших регіонів, та попросив підтримати нашу країну у боротьбі з агресором.

Обстріл Миколаєва

Російські військові завдали кілька ракетних ударів по місту. Удар припав на лікарню. Внаслідок обстрілу благо ніхто з тих, хто перебував у ній, не постраждали. Мер міста вважає, що ворог навмисно б'є по цивільних об'єктах та житлових будинках.

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"Друзі з самого ранку російські війська завдали кількох ракетних ударів по місту. Збираємо дані", – повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

Зеленський виступив на Греммі

Зеленський поділився тим, що люди змушені жити у підвалах, зруйновані будинки та цілі квартали, гине мирне населення, діти, багато українців втратили цілі сім. Також він наголосив на тому, що діячі культури зараз змушені давати концерти у шпиталях, а не бути на сцені.

"Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють". Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях", – сказав він і додав, що "музика все одно прорветься", – розповів він.

РФ проводить приховану мобілізацію

За інформацією Генштабу, РФ проводить приховану мобілізацію резервістів, яку укомплектують застарілою технікою. Мобілізацію будуть проводити переважно у таких регіонах як: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Згідно з прогнозами військових, найближчими днями на Україну чекають важкі бої на Донбасі.

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Гумкоридори на 4 квітня

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні узгоджено шість гуманітарних коридорів для евакуації населення із зон бойових дій.

За її словами, продовжиться евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє.