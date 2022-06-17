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Висновки Єврокомісії щодо кандидатства України в ЄС та відновлення рейсів потягів – ці та інші події 17 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 червня, 06:00
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Єврокомісія надасть висновки щодо кандидатства України на вступ до ЄС, а "Укрзалізниця" відновить деякі рейси потягів
Важливі події 17 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 17 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 червня, Європейська комісія, ймовірно, рекомендуватиме надати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС. Крім того, сьогодні, "Укрзалізниця" відновлює потяги з Києва до Василькова.

Єврокомісія надасть висновки щодо кандидатства України на вступ до ЄС

17 червня Європейська комісія має надати висновки за заявками України, Молдови та Грузії на статус держав-кандидатів на вступ до ЄС.

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Серед країн, найскептичніше налаштованих щодо кандидатського статусу, співрозмовники видання "РБК-Україна" називали Німеччину, Нідерланди та Данію. Водночас дві останні держави значною мірою орієнтуватимуться на позицію офіційного Берліна. Додамо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу в Києві 16 червня заявив, що його країна підтримає кандидатство для України.

Також співрозмовники видання кажуть, що жодна країна-скептик не хотіла опинитися єдиною, хто заблокує позитивне рішення щодо кандидатства України. Тобто, якщо всі країни-члени ЄС, крім однієї, підтримають рішення про кандидатський статус для України, то країна, що залишилася, до нього, ймовірно, приєднається.

Низка європейських країн також пропонує внести до рішення Єврокомісії пункт про те, що подальша євроінтеграція України, зокрема, початок формальних переговорів про вступ до ЄС, вже супроводжуватиметься низкою умов, які матиме виконати Київ. Зокрема, це стосуватиметься боротьби з корупцією.

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Така дорожня карта, можливо, як зазначив президент Франції Еммануель Макрон під час брифінгу 16 червня у Києві, буде виконана окремим документом.

УЗ відновлює потяги з Києва до Василькова

"Укрзалізниця" від сьогодні відновлює щоденне курсування приміських потягів між Києвом та містом-сателітом Васильковом.

Раніше рух потягів призупинили у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею. Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі.

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Між станціями Васильків-2 і Київ-Пасажирський курсуватимуть такі рейси:

  • № 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;
  • № 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;
  • № 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;
  • № 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;
  • № 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.

Натомість з Києва до Василькова курсуватимуть наступні рейси:

  • № 6039 вирушатиме о 07:31, прибуватиме о 08:35;
  • № 6043 вирушатиме о 10:13, прибуватиме о 11:16;
  • № 6047 вирушатиме о 15:09, прибуватиме о 16:12;
  • № 6051 вирушатиме о 17:38, прибуватиме о 18:41;
  • № 6057 вирушатиме о 20:11, прибуватиме о 21:13.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 17 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 17 червня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У харківському метро проведуть курси з безпеки під час бойових дій

На чотирьох станціях харківського метрополітену проведуть заняття з безпеки в умовах бойових дій. Курси організував Департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації разом з рятувальниками регіону.

"На курсах слухачі дізнаються, як правильно поводитися під час артобстрілів, як розрізнити "виходи" та "прильоти" і що робити у таких ситуаціях. Також говоритимемо про те, як правильно передавати інформацію правоохоронцям про обстріл або переміщення ворожої техніки, як надати першу медичну допомогу тощо", — повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Графік занять: 10:00 – ст. "Імені О.С. Масельського"; 11:30 – ст. "Завод імені Малишева"; 13:00 – ст. "Університет"; 14:30 – ст. "Київська".

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Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.
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