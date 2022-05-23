Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Викличе розкол у країні! Фесенко про політичний аспект справи Медведчука

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 16:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слідчим потрібно діяти дуже обережно та делікатно, вважає політолог
Фесенко прокоментував справу Медведчука
Фесенко прокоментував справу Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Заарештований нардеп Віктор Медведчук свідченнями проти п'ятого президента Петра Порошенка може спровокувати політичне протистояння в Україні. Кожне слово Медведчука необхідно перевірити, оскільки він зацікавлений у тому, щоби перекласти на Порошенка відповідальність.

Про це розповів політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" ведучим Віталію Прудіусу та Вікторії Малосвітній.

Реклама

"Найважливіше за все, що Медведчук почав давати свідчення. Тому що раніше, коли починалися всі ці кримінальні провадження, задовго до війни, він цього не робив. І були сумніви, чи Медведчук співпрацюватиме зі слідством. Але коли його зловили, заарештували, було помітно, що він надламаний. Можливо, слідство цим скористалося", – зазначив експерт.

Фесенко припустив, що Медведчук почав співпрацювати зі слідством, розуміючи, що в Росії на нього не чекають.

"У тому, що він починає здавати Порошенка, і як я розумію, судячи з перших матеріалів, не тільки Порошенка, немає нічого дивного. У всякому разі, як я розумію, Петро Олексійович там був присутній. І навряд чи можна було ці рішення – і щодо вугілля з ОРДЛО, і щодо трубопроводу – зробити без політичної згоди та підтримки тодішнього президента України", – сказав він.

При цьому політолог наголосив, що Медведчук зараз зацікавлений у тому, щоб перекинути більшу частину провини саме на Порошенка, "отже, тут є і його особистий інтерес".

Реклама

"Важливо будь-яку деталь, будь-які свідчення Медведчука перевіряти. І Петро Олексійович має співпрацювати зі слідством, та інші політики, які на той момент працювали в уряді, інших державних структурах також мають співпрацювати", – заявив Фесенко.

За його словами, тема є політично конфліктною, оскільки йдеться про колишнього президента України.

"І тут треба діяти дуже обережно, дуже делікатно. Нам зараз не потрібне політичне протистояння. Важливо і з боку влади, і з боку команди Порошенка зараз мінімізувати рівень конфліктності цієї справи. Важливо рухатися чисто у правовому руслі, наскільки це можливо", – наголосив експерт.

На запитання, що ще може розповісти Медведчук, Фесенко відповів:

"Для суспільства в умовах нинішньої російської агресії важливо, щоб Медведчук давав свідчення про те, яким чином – через нього, завдяки його співпраці – Кремль здійснював організацію та фінансування проросійських сил в Україні. Як це робилося? Яким чином ця проросійська мережа створювалася в Україні? Яким чином він отримував у свою власність – через підставну особу, Тараса Козака, його партнера – три телеканали? Це потрібно з'ясувати".

Політолог висловив побоювання, що Медведчук може досі сподіватися на обмін і тому не поспішати розкривати всі секрети.

Реклама

"Він зберігає маленьку надію, що Росія в перспективі піде на його обмін. І тому якусь інформацію він може дати не публічно, не для розголошення. Але повністю розповідати про всі таємниці, наразі поки зберігається надія, що Росія його може викупити, він не поспішатиме. Не розкриє всіх таємниць про Путіна, Медведєва. Але я все ж таки сподіваюся, що свідчення в майбутньому він зможе дати, і не тільки про Порошенка", – сказав він.

Медведчук дав свідчення проти Порошенка

Заарештований народний депутат Віктор Медведчук дав свідчення щодо закупівлі Україною у 2014-2015 роках вугілля на окупованих територіях Донбасу та ролі у цьому п'ятого президента Петра Порошенка.

Медведчук також розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива. Нардеп деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням зв'язатися з керівництвом РФ, а й забезпечив ухвалення необхідних рішень у всіх українських інстанціях.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:40 23 травня
1
Особовий склад 29200
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 170
Гелікоптери
4
Танки 1293
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артилерія 604
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 201
РСЗВ
9
БПЛА 476
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2206
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин
Чесний прогноз
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30320.79

Binance Coin (BNB)

330.37

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

72.66

Theta (THETA)

1.34

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
12:35
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
24 травня Руслана, 49 років
24 травня Руслана, 49 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Ленні Кравіц, 58 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
26 травня Хелен Бонем Картер, 56 років
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
28 травня Кайлі Міноуг, 54 роки
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
31 травня Колін Фаррелл, 46 років
1 /2
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Instagram тижня
62-річний німець, який носить спідниці та підбори
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти