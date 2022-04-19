Яйця Фаберже, зброя та сотня картин: копи провели обшуки у Марченко (відео)

Правоохоронці провели обшуки на території Києва та Київської області, внаслідок яких було вилучено майно Оксани Марченко – дружини голови партії ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука. Прокуратура вже готує клопотання про арешт активів.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Під час обшуків правоохоронці виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належать родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет BUL, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця Фаберже. Суму виявленого майна визначають.
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"Офісом генерального прокурора вже готуються клопотання про накладення арешту. Надалі арештовані активи будуть передані до управління АРМА", – йдеться у повідомленні.
Кошти, отримані від реалізації заарештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.
Нагадаємо, раніше у цій справі вже було заарештовано три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, цінні предмети мистецтва та транспортні засоби.
Затримання Медведчука
- 12 квітня Зеленський повідомив, що Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Мережа відразу вибухнула різноманітними мемами на цю тему.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці, і з гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші й у підсумку стала одним з ініціаторів війни.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував обміняти затриманого Медведчука на маріупольців.
- Публічно Кремль відхрещується від Віктора Медведчука і не збирається офіційно його забирати до Москви. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що політик-втікач – не громадянин Росії, а іноземний політичний діяч, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.
- Охоронець, який працював на депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, розповів, що затриманий політик ховався у Києві біля Протасового Яру, у будинку за адресою: вул. Яслинська, 11-В. Триповерхова будівля розміщена на площі близько 800 квадратних метрів.
- Пізніше Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.