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За чотири місяці війни понад 20 тисяч українців отримали нагороди – Зеленський

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 червня, 03:00
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156 воїнів отримали звання Героя України
Более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг. Коллаж "Сегодня"
Более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг. Коллаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за чотири місяці повномасштабної війни Росії проти України понад 20 тисяч українських захисників здобули нагороди за свій подвиг у спротиві російським окупантам.

Про це говориться у вечірньому зверненні глави держави.

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Подробиці

"За чотири місяці війни понад 20 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами. Точніше 20 463. Це Збройні сили, Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки та наші медики. Управління державної охорони, Держспецзв'язку, спецназівці, бюро України, Державне бюро розслідувань, співробітники Служби судової охорони. 156 воїнів отримали звання Героя України", – йдеться у повідомленні.

Росія стягує резерви на важливий напрямок – ISW

Російські загарбники стягують резерви у Запоріжжі . Це пов'язано з успішним контрнаступом ЗСУ. При цьому окупантам не вистачає ресурсів для просування у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Як стало відомо, стягнутої російської артилерії та нечисленних піхотних підрозділів залишається недостатньо для просування окупантів у районі Сєвєродонецька. Також війська РФ продовжують готуватися до наступу на Слов'янськ з північного сходу від Ізюму та на захід від Лимана.

Крім того, загарбники зосереджені на зміцненні оборонних позицій вздовж південного напрямку через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсон – Миколаївська область.

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Окупанти перекидають підкріплення на Запорізький напрямок через успішні контратаки Збройних сил України.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що херсонський партизан жорстко звернувся до окупантів. Раніше ми повідомляли, що британська розвідка повідомила про надзвичайне виснаження сил РФ на Донбасі . Також нагадаємо, британська розвідка розкрила топ проблем армії РФ на Донбасі .

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