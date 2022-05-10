За Воєводівку, Тошківку та Нижнє тривають бої – Гайдай

Протягом 9 травня росіяни масово обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території області

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 10 травня у Луганській області продовжуються бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

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Він також зазначив, що минулої доби російські окупанти 22 рази обстріляли міста та села регіону.

"За попередню добу на території Луганської та Донецької областей успішно відбито п’ятнадцять атак ворога: знищено один зенітний ракетний комплекс, дев’ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобіля ворога", – сказав Гайдай.

Крім того, підрозділи ППО збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Причини провалу наступу РФ на Донбасі

Речник Пентагону Джон Кірбі розповів, чому просування російських військ на Донбасі та на півдні України було нерівномірним. За його словами, загалом у Пентагоні не думають, що РФ вирішила свої проблеми з логістикою та підтримкою.

Кірбі також зазначив і запеклий український спротив. Третя причина, за його словами, – це погодні умови. Крім того, окупанти досі не подолали проблеми лідерства та згуртованості підрозділів.

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